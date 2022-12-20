Jandarma'dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; şüpheli şahısların sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurdukları, bu imalathanede ürettikleri sahte içkileri yaklaşan yılbaşını da fırsat bilerek otel, eğence mekanı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri ihbarını aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların Arnavutköy, Sarıyer, Silivri gibi merkezden uzak, insan ve araç trafiğinin daha az olduğu alanları tercih ettiği, kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığıyla temizlik ürünü, dezenfektan üretimi adı altında sahte alkol ürettikleri tespit edildi. Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, 1 üretim yeri ve 9 ayrı depo olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 bin 500 şişe sahte viski, 2 bin şişe sahte rakı, 1 bin 500 şişe sahte votka, 5 bin litre etil alkol, 250 litre alkol aroması, 50 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 375 bin adet sahte yabancı ülke bandrolü, 1 adet alkol damıtma kazanı, 2 adet alkol soğutma fanı, 4 adet dalgıç pompası, 2 adet su tankı ile 380 bin adet kapak, etiket türü malzeme ele geçirildi. İnsan Sağlığı İçin Büyük Tehdit Depo ve üretim alanında inceleme yapan ekipler; şahısların damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiklerini, elde ettikleri etil alkolü kağıt toplayıcılarından ve çöp konteynırlarından elde ettikleri şişelere dezenfekte etmeden tekrar dolum yaptıklarını, piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.