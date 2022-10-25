Jandarma denetleme ve değerlendirme başkanı tümgeneral okyar'dan Jandarmaya ziyaret

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Semih Okyar Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bilecik’e gelen Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Semih Okyar, İldeki incelemelerinin ardından Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Tümgeneral Okyar’a Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal eşlik etti.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve personeli tarafından karşılanan Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Semih Okyar bir süre personel ile sohbet ettikten sonra İlçe Jandarma komutanlığı makamına geçerek İlçenin genel ve asayiş durumu hakkında bilgi alan Tümgeneral Okyar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ersoya ve personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Bünyamin Şahin ve Şehit Polis Kenan Cambaz Karakol amiri vekili Komiser Yardımcısı Hasan Engin’ de hazır bulundular