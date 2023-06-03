Jandarma devriyeleri suçlulara göz açtırmıyor

Jandarma Asayiş Timleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından son dönemlerde nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik olarak yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında üç ayrı uyuşturucu madde ticaret yapmak suçundan toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.K. isimli şüpheli Avcılar Mahallesi Havacılar mevkiinde hurdacılık yaptığı esnada yakalanarak gözaltına aldı. O.K. çıkarıldığı Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.