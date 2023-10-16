Jandarma devriyeleri zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarmanın aldığı zeytin hasat koruma faaliyetlerinde zeytin hırsızlığı yapan iki kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, zeytin hırsızlığı ile mücadele çerçevesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici hizmet esnasında Edremit ilçesi Yaylaönü Mahallesi Çalılık mevkiinde P. K ve T. Y isimli şüpheliler zeytin çalarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındılar. Piyasa değeri 5 bin 600 TL olan zeytin tarla sahibi bulunarak kendisine teslim edildi. Şüpheli iki şahıs sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.