Jandarma devriyelerinden zeytin hırsızlarına darbe

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin nöbeti devam ederken jandarma timleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma devriyelerinden zeytin hırsızlarına darbe
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin nöbeti devam ederken jandarma timleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Kırsalında zeytinlik alanlarda hırsızlıkla mücadele çerçevesinde Edremit Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Z. K ve Ç. K isimli şüpheliler zeytin çaldıkları anda suçüstü yakalandılar. Z.K. ve Ç.K. çalmış oldukları 150 kilogram zeytin jandarma tarafından tarla sahibine teslim edildi. Z.K. ve Ç.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şüpheli Z. K ve Ç. K. sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.