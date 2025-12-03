Jandarma dolandırıcılığa karşı sahada: Vatandaş tek tek bilgilendirildi

Sakarya’da dolandırıcılık olaylarının önlenmesi gayesiyle jandarma ekipleri, 411 konferans, 17 bin 146 vatandaş bilgilendirmesi, 11 bin 220 broşür, 2 bin 558 afiş dağıttı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı dolandırıcılık olaylarının önlenmesi gayesiyle kırsal mahallelerde vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti (TDGH) çerçevesinde, kırsal bölgede yaşayan vatandaşları kapı kapı dolaşarak dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Özellikle, TOKİ başvuruları, değerinin altında konut-araç satışı ve faizsiz kredi vaadiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulundu. Ekipler, çalışmalar çerçevesinde 411 konferans, 17 bin 146 vatandaşın bilgilendirmesi, 11 bin 220 broşür, 2 bin 558 afiş dağıttı. Vatandaşlara, başvuruların yalnızca e-Devlet ve yetkili kurumlar üzerinden gerçekleştirilebileceği, sosyal medya yönlendirmelerine ve şifre talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Şüpheli durumlarda en yakın birime başvurulmasını veya 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.