Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişimi' icra edildi

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişimi' icra edildi.

Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişimi' icra edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda ‘Aile Eğitimi ve İletişimi’ icra edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Sosyal Çalışmacı Hasan Adan, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda ‘Aile Eğitimi ve İletişim’ eğitim faaliyeti icra edildi. Eğitimde aile kavramının önemine ve toplum içindeki yerine değinildi. Ardından iletişimin bir sanat olduğuna ve doğru iletişimin ise her zaman sorunları çözdüğü belirtildi. Eğitimin ardından gelen soruları yanıtlayan Hasan Adan dinleyicilere teşekkür etti.

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