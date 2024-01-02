Jandarma ekipleri altın dolandırıcısını böyle yakaladı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 550 bin lira değerinde altın çalan dolandırıcı, JASAT’ın hızlı müdahalesiyle 60 dakika içinde yakalandı.

Bandırma, Misakça Kırsal Mahallesi’nde yaşayan H.G. (68) kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından aranarak cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla kandırıldı. Dolandırıcılar, parmak izi araştırması yapacakları yalanıyla H.G’ye ait olan 550 bin lira değerindeki altın ve paraları, H.G.’nin ikametine gönderecekleri sahte görevlilere teslim etmesini istediler.

JASAT, olaya hızlı müdahale ederek kamera görüntülerini inceledi ve 60 dakika içinde şüphelinin Tezer O. (36) olduğunu belirledi. Sonrasında Bandırma’nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kuran JASAT şüpheliyi yakaladı. Şüpheli aracından inip kaçmaya çalışırken 550 bin lira değerindeki altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Hakkında adli işlemlere başlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.