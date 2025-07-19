Jandarma ekipleri Gökçeada'da güvenli sürüş eğitimi verdi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 'Kaskımla Güvendeyim' projesi ve 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ‘Kaskımla Güvendeyim’ projesi ve ‘Bir Kural Bir Ömür’ kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gökçeada ilçesinde trafiğe kapalı bir alanda güvenli motosiklet sürüş eğitimi verildi. ‘Kaskımla Güvendeyim’ projesi ve ‘Bir Kural Bir Ömür’ kampanyası çerçevesinde düzenlenen eğitimde motosiklet sürücülerinin daha güvenli bir sürüş deneyimi geliştirmeleri hedeflendi.