Jandarma Ekipleri KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Süloğlu ilçesine bağlı Küküler köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

Jandarma Ekipleri KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Süloğlu ilçesine bağlı Küküler köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ekipler Küküler köyünde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.