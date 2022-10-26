Jandarma ekipleri muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler köy köy gezerek muhtarla bir araya geldiler.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, geçmiş Muhtarlar Günü nedeniyle merkeze bağlı köylerdeki muhtarları gezerek günleri kutladı. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli" ve vatandaşa en yakın idari birimi olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlanmıştır" denildi.