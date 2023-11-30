Jandarma ekipleri öğrenciler ile bir arada

Bilecik’in Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde, ilçe jandarma komutanlıkları öğrenciler ile bir araya geldi.

İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ilk ve ortaokul öğrencilerine jandarmanın görevleri, hizmet binası ve araçları tanıtıldı. Cumhuriyetin 100’üncü yılı dönemiyle başlayan jandarma teşkilatının çocuklara tanıtılma faaliyetleri devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ile bir araya gelen Jandarma ekipleri, öğrencilere çeşitli hediyelerde bulundu. Jandarma yeleği giyip araca binen öğrenciler hem Jandarmayı yakından tanıdı hem de öğretici etkinlik içinde bulundu.