Jandarma ekiplerinden kaçak göçmenlere operasyon: 10 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinden kaçak göçmenlere operasyon: 10 kişi yakalandı
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EditörEditör
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Bursa’nın İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat, TEM ve JÖH ekiplerince göçmenlerin yaşadığı Orhaniye Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda apartmandaki 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 10’u da sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.