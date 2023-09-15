Jandarma ekiplerinden köylülere yönelik eğitim

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla başlatılan bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Kent merkezinin yanı sıra köylerde de eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdüren jandarma komutanlığı ekipleri, Keşan ilçesi Karlıköy köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Karlıköy köyündeki vatandaşlara temel trafik kuralları, traktörlerde ROPS parçasının kullanılması ve önemi, tarım araçlarında reflektör kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımının önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.