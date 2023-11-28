Jandarma ekiplerinden siber suçlarla mücadele eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların toplu halde bulunduğu kahvehaneler, köy odaları ve okullarda siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi faaliyetleri gerçekleştirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle maddi ve manevi kayıplarına neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde vatandaşların bilinçlendirilmeleri amacıyla çalışma yapan jandarma ekipleri, "Güvenli Sosyal Medya Kullanımı, Parola Güvenliği, Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Dolandırıcılık" konularında eğitim verdi.

Vatandaşların toplu halde bulunduğu kahvehaneler, köy odaları, okullar gibi yerlerde siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitim faaliyetleri icra eden jandarma ekipleri, bu konudaki soruları da yanıtladı.

Siber dolandırıcılık olaylarının engellenerek maddi ve manevi kaybın önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.