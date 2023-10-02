Jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Bursa'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Operasyon çerçevesinde 4 şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Operasyon çerçevesinde 4 şahıs yakalandı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kumla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Kumla mahallesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ve selvi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde E.K., A.A., E.S., ve D.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarının süreceği öğrenildi.