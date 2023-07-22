Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Kurtoğlu Bilecik'e geldi
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi,
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi,
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak Vali Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Valiliğimiz Şeref Defterini imzalayan Korgeneral Kurtoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İkili bir süre karşılıklı sohbet ederken, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu ardından Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına geçti.