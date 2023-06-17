Jandarma Genel Komutanlığı 184. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da bando konseri verdi

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 184. yıl dönümünde Ankara’daki bir alışveriş merkezinde konser ve tanıtım etkinliği düzenledi. 184. yıl dönümüne özel bestelenen “Jandarmanın Aslanları” rap şarkısı konserde dinleyicileri en çok mest eden şarkılar arasında yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının 184. kuruluş yıl dönümüne özel düzenlenen Konser ve tanıtım etkinliğine gelen vatandaşlar Jandarma Genel Komutanlığı Bando ekibinin konserini dinledi. Konserde ‘Düşünme Hiç’, ‘Yalan Dünya’ ve ‘Dünyadan Uzak’ gibi ünlü bestelerde bando ekibi tarafından söylendi. Dinleyiciler konserin ardından Jandarma Genel Komutanlığına ait resim sergisini de gezme fırsatı yakaladı. Etkinlikte çocuklar içinde özel alanlar ayrıldı. Etkinliğe gelen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı içerisinde, çocuklar trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi ve deneyimledi.