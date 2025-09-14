744. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin üçüncü ve son günü yapılan gösterilerle sona ererken, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösterisi nefes kesti.

Kayı Boyu’nun lideri, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin adına bu yıl 744’üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin üçüncü ve son günü yapılan gösterilerle sona erdi. Son günkü programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmaların ardından çeşitli yörelerden şenliklere gelen folklor ekiplerinin gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Bando Bölüğü eşliğinde tören geçidiyle devam etti. Şenlikler şifalı pilav ikramıyla son buldu.