Jandarma Genel Komutanlığı'nın son teknoloji ürünleri İDEF'te sergilendi

İDEF 2023 fuarında Jandarma Genel Komutanlığı’nın son teknoloji ürünleri sergilendi. Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS), Yapay Zeka Destekli Jandarma Kır Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) son teknolojisiyle kendine hayran bıraktı. JEMUS, merkezi Kahramanmaraşlı olan depremlerde etkin bir şekilde kullanılarak kesintisiz iletişim sağladı. Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu’da sistemler hakkında bilgi verdi.

16’ıncı Savunma Sanayii Fuarı (İDEF 2023)’te Jandarma Genel Komutanlığı’nın kullandığı son teknoloji cihazları sergilendi. Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri standında tanıtılan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS), Yapay Zeka Destekli Jandarma Kır Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) son teknolojisiyle kendine hayran bıraktı. Merkezi Kahramanmaraşlı olan depremlerde etkin bir şekilde kullanılan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS), haberleşmenin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağladı. Telefonların çekmediği zamanda da telsiz yöntemi ile haberleşmenin sürdürülmesine sağladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, “Burada Jandarma Genel Komutanlığı’nın teknolojik olarak geldiği noktayı vatandaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Bunların birincisi JEMUS jandarma entegre muhabere bilgi sistemleri, son depremde de gündeme gelen bir sistem. Şu anda biz bunu kamu haberleşmesinin platformu altyapısı olarak tüm kamuya açmak istiyoruz. 9 şiddetinde depreme dayanıklı. Kendi sitelerimizi kendimiz kurduk. Şu anda 1000 sitemizi kurmak üzereyiz. Tekrarlayıcı merkezimizi. Bu tekrarlayıcı merkezlerimizde 2 bin 500 litre mazot var, 2 ayrı jeneratör var. Elektrik kesildiğinde kesintisiz olarak 40 gün tüm Türkiye’de haberleşmeyi sağlayabiliyoruz. Son Kahramanmaraş üstü depremde. Ayakta kalan tek haberleşme sistemiydi. GSM şirketleri maalesef binalara veya diğer kamu kuruluşlarının çatılarına kurdukları baz istasyonları depremde hasar görünce bizim sistemlerimiz kendini rüştünü ispat etti. Ayakta kaldı. Çünkü 9 şiddetinde depreme dayanıklı 180 km hızla esen rüzgara dayanıklı siteler kurduk. Kesintisiz haberleşme sağlıyoruz. JESUS’un bir diğer özelliği de Edirne’deki bir tesis, Hakkari’deki bir el tesisiyle görüşebiliyor” diye konuştu.

Tümgeneral Çırakoğlu, “Depremde Ankara’da içişleri bakanlığımızın GAMER merkezinden depremden hemen sonra tüm deprem bölgesindeki hasar durumunu James tesis üzerinden aldık. Yine illerde JAMUS sistemi ayakta kaldığı için vatandaşlarımıza çok daha hizmet verdi. Hasar olan ilçelere süratle birliklerimiz intikal etti. Bu sistemimiz şu anda kamuda Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı, devlet demir yolları tarafından kullanılıyor. Kara yollarıyla sözleşme aşamasındayız. Onları da bu kamu haberleşme altyapısına dahil etmek için çalışmalarımız sürüyor. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle ASELSAN ile birlikte geliştirdik. ASELSAN’a kendi düşüncelerimizi aktardık. Onlar da bizim bu aktardığımız düşünceler istikâmetinde her geçen gün. Bunu geliştirdi. Türkiye yüzölçümünün yüzde 90 beşini kapsıyor. 81 ilin 74’nde tamamladık. Son 7 ilimiz kaldı. Onda da kurulum çalışmaları devam ediyor. Ölü bölgelerimizde dron rollerle gördüğünüz gibi dron role geliştirdik. Dron role role ellerimizi koyduk ve ölü bölgelerimizde onun üzerinden haberleşiyoruz. Şu anda burada bir el tesisimizle Şırnak’a haberleşen bilirsiniz. Bunu yaklaşık 20 yıl önce başladık. Batıdan başladık, doğuya doğru gidiyoruz. Ancak ilk başladığımız günün teknolojisiyle şunun bugünün teknolojisi çok daha farklı. Her geçen gün yeni yetenekler kazandırıyoruz ve geriye dönüp ilk kurduğumuz sistemlerde bunu monte ediyoruz” diye konuştu.

“Plaka sahibinin yüzüne bakıyoruz”

Konuşmasına devam eden Tümgeneral Çırakoğlu, “Akıllı yol kontrol noktalarında öncelikle kameralarımız plakayı okuyor. Veri tabanına gidiyoruz. Plaka sahibinin yüzüne bakıyoruz. Sonra tekrar dönüyoruz. Milisaniyeler içinde aracı kullanan kişiler. Aracın üzerine kayıtlı olduğu kişi mi plaka aranıyorsa aracın sahibi aranıyorsa ya da aracı kullanan kişi araç sahibi değilse 150 metre ileride yol kontrolü noktamızı alarm veriyor. Bu gelen araç bir bakın arayın diye. Sonra şahsi durduruyoruz. Eğer tabii bunda kiralık araçları, otobüs şirketlerini ve benzeri gibi başkası tarafından kullanılan araçlara bu alarm verilmiyor. Sadece özel araçlara veriliyor. Böylelikle vatandaşlarımızı rahatsız etmeden. Yol kontrol noktalarında çalıntı araç veya hacizli araç veya araç sahibi aranıyorsa o kişileri durdurup gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu akıllı yol kontrol noktası Türkiye’nin belli noktalarına kurduk. Sayımızı arttıracağız” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji yoğun kullanarak terör ve suçlularla çok daha kısa sürede mücadele edip suçluların yakalanmasını sağlayacağız”

Yapay Zeka Destekli Jandarma Kır Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) hakkında konuşan Tümgeneral Çırakoğlu, “Bir diğeri jandarma KGS dediğimiz. Sistem burada yüz tanıma çalışıyoruz. Aranan kişiyi bunun da kurulumlarını bir kaç ilimize yaptık. Süratle şu anda diğer illerimize kuruluma devam ediyoruz. Bizler kırsal doğduğumuz için enerji ihtiyacımız oluyor. Enerji ihtiyacımızı da akıllı direklerden güneş panelli direklerden sağlıyoruz. Enerjiden bağımsız, üzerindeki kameraları ve görüntüleri aktaracak sistemlerin enerjisini direkt kendisi üretiyor. Kışın dahi verim alıyoruz çünkü yerdeki su birikintisinden ya da kar yağdığında karın yansımalarından kendini şarj ediyor. Bu sistemle suç ve suçlularla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Aranan bir kişiyi veri tabanına fotoğrafını yüklediğimizde o kişi en son nerede görülmüş veya geriye dönük analiz yaptığımızda hangi evden çıkmış, hangi taksiye binmiş bunları tespit edebiliyoruz. Yine bu sistemle aranan araçları da tespit edebiliyoruz. Böylelikle teknoloji yoğun kullanarak terör ve suçlularla çok daha kısa sürede mücadele edip suçluların yakalanmasını sağlayacağız inşallah ” dedi.