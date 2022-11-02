Jandarma Genel Komutanlığından Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığından Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığının dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun 31 Ekim’de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” suçunu işlediği aktarılan Jandarma Genel Komutanlığının dilekçesinde, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.