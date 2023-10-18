Jandarma Gönen'de uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin ikamet adreslerine ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Jandarma Gönen'de uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin ikamet adreslerine ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Gönen’de 16 Ekim günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonrası, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 17 Ekim’de Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 5 şüpheliye ait 2 ikamet adresinde ve eklentilerinde eş zamanlı operasyon icra edildi. Operasyon sonucu; 200 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet av tüfeği ve 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.