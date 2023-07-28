Jandarma Havacılık Başkanlığının Cayrokopter helikopteri İDEF'te sergilendi

Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde bulunan Cayrokopter İDEF’te sergilendi. Jandarma Havacılık Başkanlığı Ar-Ge Şube Müdürü jandarma pilot albay Yasin Özdemir, ”Cayrokopteri trafiğin havadan denetiminde, orman yangınlarının erken tespitinde, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerin takip ve tespitinde, stratejik tesislerin korumasında ve doğal afetlerde yardım malzemelerinin öncelikle nakledileceği alanların tespitinde kullanıyoruz.” dedi.

İDEF 2023 Fuarı’nda yerini alan Jandarma Genel Komutanlığı son teknolojiyle donatılmış bir çok ürününü ziyaretçiyle buluşturdu. Bunlardan biri olan Cayrocopter ile ilgili bilgi veren Ar-Ge Şube Müdürü jandarma pilot albay Yasin Özdemir, “Havacılık Başkanlığı ailesine 3 adet Cayrokopter katılmıştır. Cayrocopter kısa mesafeden iniş ve kalkış yapabilen, yakıt sarfiyatı ve bakım maliyetleri oldukça düşük bir hava aracıdır. Manevra kabiliyeti oldukça yüksektir. Aynı zamanda kullanıcı dostudur. Yani kullanımı kolay bir hava aracıdır. Aynı zamanda işletme maliyeti oldukça düşüktür. Örneğin Sikorsky helikopteriyle yapmış olduğumuz bir işi yaklaşık 120’de biri maliyetle Cayrokopterle yapabilmekteyiz. Tabii söylediğim gibi en büyük avantajı bakım ve yakıt maliyetinin düşük olması ile kullanım kolaylığı. Tabi gelişmiş helikopterlerimiz ile karşılaştırdığımız zaman onların yapmış olduğu görevler farklı. Cayrokopterimizin yapmış olduğu görevler farklı. Şöyle ki, Cayrokopterlerimizle daha çok trafiğin havadan denetiminde, orman yangınlarının erken tespitinde, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerin takibini de stratejik tesisler, demir yolları, petrol boru hatları, büyük barajlar ve onların korunmasında, deprem sel yangın gibi büyük afetlerde trafiğin kontrolü ve aynı zamanda yardımların hangi bölgeye öncelikle gitmesi lazım. Onu tespitinde kullanıyoruz. Şu ana kadar 570 saat uçuş icra ettik. İnşallah 5 Cayrokopter daha envanterimize katacağız.” ifadelerini kullandı.