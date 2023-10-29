Jandarma helikopterinden müthiş gösteri: Alçak uçuşu görenleri büyüledi

Kırklareli’nde Cumhuriyetin 100. yılı törenlerle kutlanırken, jandarma helikopterinin gösterisi görenleri büyüledi.

Kırklareli’nde Cumhuriyetin 100. yılı törenlerle kutlanıyor. İlk olarak Vali Birol Ekici makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra kutlama programı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda devam etti. Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, askeri araçla törene katılanları selamladı. Cumhuriyet Bayramı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Birol Ekici yaptı. Ekici, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaktan heyecan ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Jandarmadan müthiş gösteri

Konuşmaların ardından geçiş töreni yapıldı. Öğrencilerin geçişinin ardından askeri birlikler geçiş yaptı. Törende, jandarmaya ait helikopter alçak uçuş yaparak geçiş yaptı. Helikopterin geçişi esnasında vatandaşlar telefonları ile o anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.