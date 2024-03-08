Jandarma kadın şoför ve yolcuların Kadınlar Gününü kutladı

Başkentte jandarma ekipleri yol kontrol noktalarında kadın şoför ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Jandarma kadın şoför ve yolcuların Kadınlar Gününü kutladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Başkentte jandarma ekipleri yol kontrol noktalarında kadın şoför ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Gölbaşı ve Kahramankazan Yol Kontrol Noktalarında önleyici kolluk faaliyeti sırasında jandarma personeli günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla seyir halinde olan kadınların günlerini kutladı.

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Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kadın Muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.