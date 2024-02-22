Jandarma kırsalda denetimlerini sürdürüyor

Balıkesir'de jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde trafik kazalarını azaltmak adına denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma kırsalda denetimlerini sürdürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’de jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde trafik kazalarını azaltmak adına denetimlerini sıklaştırdı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kırsal mahallelerde trafik güvenliğinin sağlanmasına ve trafik kazalarını azaltmak adına köy yollarındaki denetimlerini sıklaştırdı. Araçlarda alkol denetimi, motosiklet ve motorlu bisiklet araçlarına yönelik ise kask denetim gerçekleştirdi.

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Toplamda 2 bin 791 araç denetime tabi tutuldu.