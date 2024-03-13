Jandarma komutanlığında asker silahla yaralandı

Kocaeli il Jandarma Komutanlığı'nda bir asker gece vakti silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Jandarma komutanlığında asker silahla yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli il Jandarma Komutanlığı’nda bir asker gece vakti silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, İzmit ilçesi 42 Evler Mahallesi’nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre nizamiyede bir asker silahla yaralandı. Hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı asker A.T. olay yerine gelen ambulans ile Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.