Jandarma Mensupları Şehit, Gazi, Aileleri Vakfı İstanbul İl Başkanı Mustafa Duran oldu

IQ Money Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran, Jandarma Mensupları Şehit, Gazi, Aileleri Vakfı İstanbul İl Başkanı oldu.

Jandarma Mensupları Şehit, Gazi, Aileleri Vakfı İstanbul İl Başkanı olan Duran, “Ailelerimize en güzel hizmetleri vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bu kutsal yolda güzel projeler ve güzel işler yaparak, ailelerimizle birlikte her türlü alanda ve hukuki süreçlerinde beraber olacağız. Onlara hizmet etmekten onur duyacağım. Şehit ve gazi aileleri bizim kutsalımız, emanetimizdir. Değerli basın mensupları ve ailelerimize saygı ile sunarım” açıklamasında bulundu.