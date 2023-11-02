Jandarma'nın operasyonunda 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçirmek isteyen 2 organizatör Balıkesir Jandarma Komutanlığının çalışmasıyla yakalandı.

Jandarma'nın operasyonunda 2 organizatör yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’de düzensiz göçmenleri yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçirmek isteyen 2 organizatör Balıkesir Jandarma Komutanlığının çalışmasıyla yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, düzensiz göçmenleri Balıkesir ilinden yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 3 organizatöre yönelik Balıkesir merkezli 2 ilde (Balıkesir, İzmir) yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Firari olan 1 organizatörün yakalama çalışmalarına devam edilmekte.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman