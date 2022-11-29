Jandarma önce anlattı sonra dinledi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, köylerde vatandaşları bilgilendirirken taleplerini de dinledi.

Jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan hatalarından kaynaklandığı ifade edilirken, sürücülerin her zaman trafik kurallarına uymalarını istedi. Jandarma ekipleri ayrıca Gümüşdere köyünde traktör sürücülerini, traktör ve tarım araçların karıştığı trafik kazaların önlenmesi konusunda bilgilendirdi. Özellikle traktör kazalarında sürücülerin araçların altında kalarak ölmesi veya yaralanmasını engelleyen ROPS demiri kullanmaları, römorkların arkasına reflektör takılarak kullanılması, traktör üzerine monte edilen sarı çakarlı tepe lambanın taktırılarak kullanılması istendi. Jandarma ekipleri Gümüşdere köyünde sürücüleri bilgilendirirken sürücülerin ve vatandaşların taleplerini de dinledi.