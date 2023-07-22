Jandarma ormanlarda denetimi sıklaştırdı
Bursa'da Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı.
Bursa’da Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı.
Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda 20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasından ateş yakılmasını yasakladı. Yasaklar kapsamında Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler hafta sonunun gelmesiyle birlikte, piknikçilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Orman yangınlarının önüne geçebilmek için yapılan denetimler havadan dron ile de yapılıyor. Jandarma ekipleri piknik yapan vatandaşlara ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.