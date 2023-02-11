Jandarma personeli ve güvenlik korucuları depremzedelere umut oluyor

Batman’dan deprem bölgesine giden 100 kişilik jandarma ekibi ve güvenlik korucuları, gündüzleri enkaz altında hayat kurtarıp geceleri ise gelen yardım tırlarını indirerek ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırıyor.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Depremin ilk gününden beri sahada olan jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yüzlerce kişiyi enkaz altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yıkılan yapılardaki enkazda bir canlı bulma umuduyla canla başla çalışan jandarma ve güvenlik korucuları, AFAD ekipleriyle birlikte gün batımına kadar ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Akşam saatlerinde ise yeni kurulan Asya gruplarıyla Türkiye’nin her yerinden gelen yüzlerde yardım tırlarını indirerek eşyaları ayrıştırdıktan sonra depremzedelere ulaştırıyor.