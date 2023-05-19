Jandarma personellerinden özel öğrencilere ziyaret

Jandarma personelleri ve Bilecik Özel Eğitim Okulunda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Albay Muzaffer Sandal, Asayiş Şube Müdürü J. Yüzbaşı Erkan Yavaş, Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Koruma Timi ve Bomba Arama Köpek Unsuru personelleri Bilecik Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere, jandarma mesleğinin tanıtımı, jandarma devriye aracı, çevre koruma aracının tanıtımı, bomba arama köpeği ’Tombik’ tarafından yeteneklerine ilişkin gösteri yapılması, jandarma çocuk dergisi verilmesi faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ziyarete katılan personeller, ’Sevgi varsa, engel yoktur’ ilkesinden hareketle, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı olarak her zaman çocukların huzur ve güvenliği için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini aralıksız devam ettireceklerini belirtti.