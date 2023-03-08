Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu pervane çarpması sonucu şehit oldu

Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu.

Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu pervane çarpması sonucu şehit oldu
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Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin” ifadeleri kullandı. Şehit Adalıoğlu’nun cenazesi 01:30’da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından Ankara’ya getirilecek.