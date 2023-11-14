Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timinden barajda arama kurtarma tatbikatı

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, iç sularda yaşanacak her türlü olaylara karşı teyakkuzda. Üstün fizik gücü yeteneğine sahip olan tim 40 metre derinliğe kadar arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirebiliyor. Yüksek teknoloji ekipmanla donatılan tim, İstanbul’da bulunan bir baraj’da arama tatbikatı gerçekleştirdi. Sualtından adli olayda kullanın tabancanın çıkılma anı kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi iç sularda görev yapıyor. Jandarmanın gözbebeği olan Sualtı Arama Kurtarma Timi, göl, nehir, baraj gibi yerlerdeki kayıp vakaların ve adli olayların aranmasında ön safta yer alıyor. Üstün fizik gücü yeteneğine sahip olan tim 7/24 görev yapıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Sualtı Arama Kurtarma Timi 7 personelden oluşuyor. 2012 yılında kurulan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, İstanbul ili yanı sıra, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, İzmit, Sakarya, Bilecik ve Düzce olmak üzere 10 ilin sorumluluk alanında bulunan sularda 40 metre derinliğe kadar arama kurtarma faaliyeti gerçekleştiriyor.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi’nden tatbikat

Yüksek teknoloji ekipmanla donatılan tim, İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir baraj da tatbikat yaptı. Senaryo gereği adli olayda kullanılan bir silahın baraja atıldığını ihbar alan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi hazırlıklarını yaparak baraja gitti. Tim daha sonra barajdan silahı çıkardı.

Sualtı Arama Kurtarma personellerinin nasıl seçildiğini anlatan Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Ömerli Uğurlu İstanbul Tim komutanı, "Jandarma Genel Komutanlığı, personelinden komando olma şartı ve yetkili hastanelerden kurbağa adam raporu alan personel. Yazılı sınav ve spor testini geçtikten sonra, açılacak olan kurbağa adam temel kursunu başarıyla bitirenler su altı timlerinde çalışmaya hak kazanırlar. Sualtı Arama Kurtarma Tim’lerinde görev yapan kurbağa adamlar, olay yeri dalış kursu, motorlu lastikli bot kullanma kursu, süratli bot kullanma kursu, yaz dağcılığı ve kış dağcılığı kursu, helikopterden atlama toplama uzmanlığı kursu, ilk yardım kursu ve can kurtaran kurslarını alarak günümüz teknoloji ve ihtiyaçları doğrultusunda kendisini geliştirmektedir" şeklinde konuştu.

40 metre derinliği kadar arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Uğurlu, "2012 yılında kurulan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı dalgıç personel ile İstanbul ili yanı sıra, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, İzmit, Sakarya, Bilecik ve Düzce olmak üzere 10 ilin sorumluluk alanında bulunan sularda kaybolan ve yardım istenenlere yönelik 40 metre derinliğe kadar arama kurtarma faaliyeti, sel ve su baskınlarında kişilerin kaybolması. Bu olayların yanı sıra; yüksek irtifa buz altı görüşü olmayan karanlık ve kirli sular ile deniz, akar su, baraj, göl, gölet ve su birikintilerinde kaybolan ceset ve bu gibi yerlere atılan suç unsurları ve delillerin bulunmasında görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da tim kadrosunda 7 rütbeli personel bulunduğunu ifade eden Uğurlu, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bir sualtı arama kurtarma timi bulunmaktadır. Tim kadrosunda 7 rütbeli personel bulunmaktadır. Ayrıca, bu faaliyetlerde kullanılmakta olan bir adet arama kurtarma aracı görevin özelliğine göre 3 adet farklı ebat ve motor gücünde su üstü arama kurtarma botu bulunmaktadır. Adli bir olayda kullanılmış olan tabancanın şüpheli şahıs tarafından baraj gölüne atıldığı ihbarı alınması üzerine tabancanın bulunarak üzerinde izlerin kaybolmadan uygun yöntemlerle sualtından çıkarılarak adli makamlara teslim edilmesi olayı tatbik edilecektir" dedi.