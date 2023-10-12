Jandarma suça geçit vermiyor

Kırklareli jandarması, uyuşturucu, kaçakçılık, organize ve mali suçlara yönelik yaptıkları çalışmada; makaron, alkol, tütün ve uyuşturucu ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) çerçevesinde 1-9 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucu; 4 uyuşturucu, 4 kaçakçılık, 1 organize ve 1 mali suç olmak üzere toplamda 10 KOM olayına müdahale edildi. Babaeski, Lüleburgaz ve Vize ilçesinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 543 adet makaron, 25 kilogram tütün, 5 adet sigara doldurma makinesi, 33 litre alkollü içki, 127 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 8 gram kenevir tohumu, 1 kök kenevir, 1 adet hassas terazi ve 1 adet dedektör ele geçirildi.