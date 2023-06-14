Jandarma Teşkilatından Vali Aktaş'a ziyaret

Kuruluşunun 184. yıl dönümünü kutlayan Jandarma Teşkilatı, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş, Jandarma Özel Merkez Eğitim Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çakır ve beraberindeki jandarma personeli, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş, Jandarma Özel Merkez Eğitim Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çakır ve beraberindeki jandarma mensupları ile bir süre görüşerek sohbet etti. Çanakkale’nin güvenliği ve huzurunun sağlanmasında Jandarma teşkilatının büyük katkıları olduğunu ifade eden ve Jandarma Teşkilatı’nın 184. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş, Jandarma Özel Merkez Eğitim Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çakır ve jandarma personeline görevinde başarılar diledi. İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Ufuk Yetiş, Jandarma Özel Merkez Eğitim Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çakır verilen destekler dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali İlhami Aktaş’a teşekkürlerini ilettiler.

Vali İlhami Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.