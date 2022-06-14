Jandarma Teşkilatının 183. Yılı coşkuyla kutlandı

Devlet arşivlerinde adına 1839'dan itibaren rastlanan ve 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan ve yıllardır vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayan Jandarma Teşkilatı 183. yılını coşkuyla kutladı.

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  • 14.06.2022 22:41
  • Güncelleme: 14.06.2022 23:12
Jandarma Teşkilatının 183. Yılı coşkuyla kutlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Devlet arşivlerinde adına 1839’dan itibaren rastlanan, 2016’da da İçişleri Bakanlığına bağlanan ve yıllardır vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayan Jandarma Teşkilatı, 183. yılını kutladı. İstanbul İl Jandarma Bölge Komutanlığında gerçekleşen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Jandarma personelleri katıldı. Jandarma konulu sinevizyon gösterimiyle başlayan program, yemek organizasyonuyla son buldu.

Jandarma Teşkilatının 183. Yılı coşkuyla kutlandı

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"Jandarma Teşkilatımız 183 yıldır vatanımızın ve milletimizin bekçisidir"

Jandarma Teşkilatının 183 yıldır vatanın ve milletin bekçisi olduğunu dile getiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeryüzünde insanoğlu var olduğundan beri, tarih sahnesinde nice milletler var oldu. Nice büyük medeniyetler inşa edildi. Binlerce yıllık tarihimizde; dilimizle, inancımızla, tarih şuurumuzla, vatan anlayışımızla en köklü, en güçlü, en geniş coğrafyalarda hüküm süren, yüksek medeniyetler kuran, asil bir milletin temsilcileriyiz. Ben yerine biz bir yerine biriz anlayışının özü olan millet kavramının en önemli şartı; sevinçte, keder ve tasada birlik ruhunu koruyabilmektir. Kardeşliğimize, bölünmez bütünlüğümüze, can ve mal güvenliğimize halel getirmeden geleceğe umutla bakılmasını sağlamak. Kamu güvenliği ve toplum huzurunu tehdit eden her türlü teşebbüse karşı koymak; vatanımızın her karşısında kanun üstünlüğünü hâkim kılmak devletimizin asli görevidir. Bu noktada; şehadet ve gazilik onuruyla taçlanmış, şanlı bir maziye sahip Jandarma Teşkilatımız; 183 yıldır, asayişten teröre geniş bir alanda, kahramanca mücadelesiyle şer odaklarının korkulu rüyası, vatanımızın ve milletimizin yılmaz bekçisidir. Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Jandarma Teşkilatının 183. Yılı coşkuyla kutlandı

"183’üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz"

Jandarma Teşkilatının 183’üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu belirten İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 183’üncü yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle, milletimizin her zaman takdirini kazanmış ve görev yaptığı kutsal vatan toprağının her noktasında Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatının fedakâr personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.

Jandarma Teşkilatının 183. Yılı coşkuyla kutlandı

Jandarma Teşkilatının 183. Yılı coşkuyla kutlandı

İHA

SHA Editör
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