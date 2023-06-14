Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde şehitler anıldı

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde şehitler anıldı
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Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve jandarma personeli katıldı. Program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından son buldu.