Jandarma trafik ekiplerinden öğretmen ve öğrencilere eğitim

Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde ilkokul öğrencileri ve öğretmenlerine temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları hakkında eğitim verdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte hazırlıklarını tamamlayan jandarma trafik ekipleri, servis şoförleri ile öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri düzenliyor.

Eğitimler çerçevesinde Uzunköprü ilçesinin Elmalı köyünde ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya gelen jandarma trafik ekipleri, temel trafik kurallarını anlattı. Öğrenci ve öğretmenler de merak ettiği noktaları ekiplerden öğrenme fırsatı buldu.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten jandarma ekipleri, öğrencilere ’trafik jandarması’ temalı boyama kitabı hediye etti.