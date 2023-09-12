Jandarma, trafik kazalarının önlenmesi için çalışma başlattı

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla orman işletme yangın ilk müdahale merkezi görevlilerine “geçiş önceliği, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları ve sürücülerde dikkat dağınıklığı" konularında bilgilendirme yapıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının önlenmesi veya en az seviyeye indirilerek yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yaptıkları analizler sonucu trafik kazalarında artış yaşandığını tespit eden Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, bu durumun önüne geçmek için çalışma başlattı.

Jandarma trafik ekipleri denetim ve kontrollerin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başladı. Jandarma Trafik ekipleri Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükveren köyündeki orman işletme yangın ilk müdahale merkezi görevlilerine “geçiş önceliği, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları ve sürücülerde dikkat dağınıklığı" konularında bilgilendirme yaptı.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.