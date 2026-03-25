Jandarma uygulamasından kaçtı, tekrar geri döndü

Sakarya’da jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında durdurulan bir şahsın yapılan sorguların ardından arandığı hem de aracının muayenesiz olduğu ortaya çıktı. İşlemler sırasında "Telefonumu alıp geleceğim" diyerek aracına binip kaçan, kısa süre sonra geri dönüp telefonla konuştuğu kişiye "Jandarma beni darp ediyor" diyerek asılsız ihbarda bulunan şahıs, jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde jandarma trafik ekiplerinin yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak sürücüye GBT ve araç plakası sorgusu yaptı. Yapılan incelemede, şahıs hakkında yakalama kararı bulunduğu ve aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Önce kaçtı, sonra geri geldi

Şahıs araçtan indirilerek üst araması yapıldığı sırada, "Evimden telefonumu alıp hemen geleceğim" dedi. Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen aniden aracına binen şahıs, bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla denetim noktasına geri dönen şahıs, bu kez cep telefonuyla görüntü almaya çalışınca jandarma ekipleriyle arasında gerginlik yaşandı.

Karakola götürülmek üzere jandarma aracına bindirilmeye çalışılan şahsın o esnada telefonu çaldı. Telefondaki kişiye, jandarma ekipleri tarafından darp edildiğine dair asılsız beyanlarda bulunan şahsa, görevli jandarma personeli tepki gösterdi. Jandarma görevlisinin, "Sana kim vurdu? Sen niye böyle konuşuyorsun? Yalan konuşma" sözleri kameralara yansıdı.

İşlemlerin devamında aracın ruhsat sahibi sorulan şahıs, sahibinin kendisi olmadığını ve şehir dışında olduğunu iddia etti. Ruhsat sahibinin numarasını alan ekipler şahsı ararken, olay yerine ambulans geldi. Ambulansın, darp edildiğini öne süren şahıs tarafından asılsız ihbarla çağrıldığı değerlendirildi. Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.