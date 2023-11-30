Jandarma, uyuşturucu kullananlara göz açtırmıyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi’nde jandarmanın yaptığı çalışmalar çerçevesinde iki şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir miktar esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri N.B.A (26) isimli şahsın evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın aldığı, kullandığı ve bulundurduğu, yanında ise U.C (25) ve Y.F (30) isimli şahısların da uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı. N.B.A’nın evinde yapılan aramalarda 185 gram esrar ele geçirilirken, Y.F’nin de üzerinden 269 gram kubar esrar olduğunu değerlendirilen madde ele geçirildi. Ayrıca ikametin deposunda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlarla da ele geçirilirken, şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri başlatıldı.