Jandarma uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirdi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ilçesinde kaba üst araması yapılan E.D isimli şahsın üzerinde 8 gram uyuşturucu ve M.N.Ç isimli şahsın üzerinde ise 4 gram esrar olmak üzere toplamda 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Süleymanpaşa ilçesinde de durdurulan araçta 9 mm çapında el yapımı tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde, 26 adet elektronik sigara ele geçirildi.

3 ayrı olaydaki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.