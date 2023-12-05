Jandarma uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirdi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu, silah ve elektronik sigara ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy ilçesinde kaba üst araması yapılan E.D isimli şahsın üzerinde 8 gram uyuşturucu ve M.N.Ç isimli şahsın üzerinde ise 4 gram esrar olmak üzere toplamda 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde de durdurulan araçta 9 mm çapında el yapımı tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde, 26 adet elektronik sigara ele geçirildi.

3 ayrı olaydaki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.