Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince iki mahallede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma neticesinde Akyazı ilçesi Yuvalak ve Ömercikler mahallelerinde ikamet eden R.K. ve S.Ö. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 buçuk kilo kubar esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 50 uyuşturucu hap, 40 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak iki şüpheli gözaltına alındı.