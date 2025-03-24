Jandarma ve Polis Denetimleri Sıklaştırıldı: Aranan 75 Şahıs Yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 17-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde toplam 21.921 kişi sorgulandı, 75 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde silah ve uyuşturucu maddelere de el konuldu.

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen güvenlik uygulamaları kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında yoğun denetim gerçekleştirdi.

Jandarma’dan 8.983 Şahıs ve 6.201 Araç Sorgulaması

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bir haftalık denetimlerinde:

8.983 şahıs sorgulandı,

6.201 araç kontrol edildi,

46 aranan şahıs yakalandı,

14 kişi tutuklandı,

5 kişi gözaltına alındı,

5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi,

52 yoklama kaçağı tespit edildi,

14 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyet’ten 12.938 GBT Sorgusu ve 2.221 Araç Kontrolü

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı tarihlerde yapılan denetimlerde ise:

12.938 kişinin GBT sorgulaması yapıldı,

2.221 araç kontrol edildi,

29 aranan şahıs yakalandı,

9 kişi gözaltına alındı,

47 yoklama kaçağı belirlendi,

2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi,

Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Kaymakamlıktan Açıklama: “Denetimler Aralıksız Sürecek”

Silivri Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kolluk kuvvetlerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.