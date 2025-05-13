Jandarma ve Polis 'ten Sıkı Denetim: Aranan 85 Şahıs Yakalandı

Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 05-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerin bilançosunu açıkladı. Gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 85 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda yoklama kaçağı tespit edildi, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

JANDARMA 53 ARANAN ŞAHIS YAKALADI, 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarda 11.967 şahıs ve 7.774 araç sorgulandı. Sorgulamalarda 53 aranan şahıs yakalanırken, 21 kişi tutuklandı. 9 şahıs gözaltına alınırken, 157 yoklama kaçağı tespit edildi. 1 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ETKİN DENETİM: 32 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 13.064 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi, 2.342 araç kontrol etti. Denetimlerde 32 aranan şahıs yakalanırken, 18 şahıs gözaltına alındı. 1 ruhsatsız silah ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 54 yoklama kaçağı tespit edildi.

SİLİVRİ'DE ASAYİŞ UYGULAMALARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Silivri Kaymakamlığı, hem Jandarma hem de Emniyet birimlerinin koordinasyon içerisinde ilçede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetimlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için yapılan bu uygulamaların, suç oranlarının azaltılmasına önemli katkı sunduğu belirtildi.

