Jandarma yaralı leylek buldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri, yaralı bir leylek bularak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Jandarma yaralı leylek buldu
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri, yaralı bir leylek bularak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Marmaraereğlisi ilçesinde Yakuplu Mahallesinde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yaralı bir leylek bulundu. Yaralı olarak görülen leylek tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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