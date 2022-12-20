Jandarma yılbaşı öncesi ele geçirdiği sahte içkileri sergiledi

Jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda ele geçirilen sahte içkiler sergilendi. 2022 yılı içerisinde düzenlenen 107 ayrı operasyonda 89 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol ürünlerinin piyasa değeri 40 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli şahısların sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurdukları, bu imalathanede ürettikleri sahte içkileri yaklaşan yılbaşını da fırsat bilerek otel, eğence mekanı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri ihbarını aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların Arnavutköy, Sarıyer, Silivri gibi merkezden uzak, insan ve araç trafiğinin daha az olduğu alanları tercih ettiği, kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığıyla temizlik ürünü, dezenfektan üretimi adı altında sahte alkol ürettikleri tespit edildi. Operasyonda binlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 2 kişi de adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 2022 yılı içerisinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 107 ayrı operasyonda 89 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 143 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 23’ü tutuklanırken, 120 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir yıl içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen sahte alkol ürünlerinin piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu öğrenildi.