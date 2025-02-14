Jandarma, yol kontrolünde sahte 1 buçuk milyonluk takım forması ele geçirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen bin 164 adet sahte takım forması ele geçirildi.

Jandarma, yol kontrolünde sahte 1 buçuk milyonluk takım forması ele geçirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen bin 164 adet sahte takım forması ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve uygulamalarında durdurdukları araçta piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen toplam bin 164 adet sahte forma ve tişört ele geçirildi. Olayın şüphelisi olan K.Y. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.

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